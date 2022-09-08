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Ситуация в Одессе на утро 8 сентября: найдены обломки крылатой ракеты

Ситуация в Одессе на утро 8 сентября: найдены обломки крылатой ракеты

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов и даже без тревог. Но были найдены остатки одной из ракет, сбитой нашими силами ПВО ранее. Сегодня их уничтожат.

Об этом рассказал Сергей Братчук, спикер главы Одесской областной военной администрации.

Он напомнил, что во время войны учебных тревог не бывает, поэтому услышав сигнал, надо выполнять все необходимые действия, а именно, как можно скорее направиться в укрытие.

Потому что угроза ракетных обстрелов остается очень высокой. В Черном море по-прежнему дежурят корабли врага. На их борту до 16 крылатых ракет готовых к запуску. Также враг может запускать ракеты с территории временно оккупированного Крыма и с самолетов стратегической авиации.

Сергей Братчук также попросил одесситов быть внимательными к неизвестным и подозрительным предметам, ни в коем случае их не трогать.

Обращайте внимание на подозрительных людей и не берите в руки неизвестные и потенциально опасные предметы, потому что недавно в Одесской области был обнаружен обломок крылатой ракеты, оставшийся после одного из обстрелов Одесской области. Сегодня соответствующие специалисты эти обломки уничтожат. В этот раз обломки оказались безопасными, но бывает, что подобные вещи несут угрозу жизни. Поэтому подозрительные предметы трогать не надо,

— сказал он.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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