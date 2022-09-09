Война в Украине, день 198-й: успешное контрнаступление и оккупанты-дезертиры

Сегодня, в пятницу, 9 сентября 2022 года, начались сто девяносто восьмые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению.

По информации Генштаба ВСУ, противник все еще пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области и удержать временно захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Постоянно ведет воздушную разведку беспилотниками (БПЛА), продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск.

За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. Есть жертвы среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Беларуси, начались военные учения, во время которых планируется отработать вопрос освобождения захваченных территорий. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из республики Беларусь.

На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. В других направлениях враг продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам Украины, а именно:

на Харьковском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка;

– из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Большие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка; на Славянском направлении – у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;

– у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

– в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка; на Бахмутском направлении – вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого;

– вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого; на Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного;

– в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опросного; на Новопавловском направлении – возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского;

– возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского; на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов;

– в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Новоандреевка и Орехов; на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврическое.

В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил российской федерации переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Большая Александровка оккупанты используют местное население в качестве «живого щита». Поселок закрыт на въезд и выезд.

Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоске, Майорск, Безымянное и Каменка.

Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные Силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию российской федерации. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев.

Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок продолжают выполнять боевые задачи.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поражено 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса. Уничтожено 4 БПЛА и вертолет Ка-52. Утраты живой силы противника уточняются.