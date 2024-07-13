В Одесской области почувствовали землетрясение

Произошедшее землетрясение по классификации относится к ощутимым. К счастью, оно не привело к угрозе для населения Украины.

По данным Главного центра специального контроля, эпицентр землетрясения находился на территории Румынии, всего в 20 километрах от границы с Украиной. Магнитуда составляла 3,9 по шкале Рихтера, а глубина – 26 километров. Эти колебания испытывали лишь отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри построек, особенно на верхних этажах.

Важно отметить, что последнее значительное землетрясение на территории Румынии было зафиксировано 22 мая 2024 года и имело магнитуду 4,2.

Эти данные были переданы центральным органам государственной власти, международным сейсмическим центрам и другим заинтересованным сторонам для дальнейшего анализа и использования.

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