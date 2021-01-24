В Черное море вошел первый в этом году корабль НАТО

В субботу, 23 января, американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (Donald Cook DDG75), пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошел в Черное море.

Как сообщает Телеграм-канал «Думская», это первый визит корабля НАТО в Черноморский регион в этом году.

Эсминец относится к большому классу кораблей типа «Арли Берк». Вошел в состав ВМС США в декабре 1998 года. Длина 155 метров, ширина – 20 метров, осадка – 10 метров. Скорость – 32 узла. Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и ракетное вооружение, которое может запускать из 96 шахтных пусковых установок. Вертолет SH-60B, экипаж 337 человек.

Предварительно, эсминец пробудет в Черноморском регионе до 10 февраля.

«Дональд Кук» неоднократно заходил в Одессу и принимал участие в международных учениях «Си Бриз» (See Breeze).

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в Украине началась подготовка к международным военно-морским учениям See Breeze в 2021 году.

Фото: Телеграм-канал «Думская»