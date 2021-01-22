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Си Бриз-2021: стартовала подготовка к международным военным учениям

Си Бриз-2021: стартовала подготовка к международным военным учениям

В Украине началась подготовка к международным военно-морским учениям See Breeze в 2021 году. Такие учения традиционно проходят в Черном море и на Черноморском побережье Украины. 

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Уже состоялась состоялась первая в этом году планирующая конференция, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

“Целью конференции является установление потенциального состава участников учения “Си Бриз”, согласование соответствующего сценария проведения обучения, определение возможных районов применения подразделений и наработки по логистическому обеспечению”, – говорится в сообщении.

От Госпорганслужбы к учениям должны присоединиться корабельно-катерный состав, авиация, подразделения водолазной и противодиверсионной специализации. В этом году планируется отработка и сухопутного компонента, которого из-за карантина не было в 2020 году.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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