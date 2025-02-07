Адреса отключений света публикует Телеграм-канал Одеса. Офіційно:
- Альпинистов, 1-24,
- Битумная, 2-21а,
- Газовая, 1-21,
- Гладкова,
- Льва Симиренко, 1-57,
- Республиканская, 1-343,
- Хаджибейская дорога, 2-523,
- пер. 1-й Нефтяников, 1а-13,
- пер. 2-й Нефтяников, 1-5,
- пер. 2-й Хаджибейский, 10,
- пер. 3-й Нефтяников, 4-18,
- пер. 3-й Хаджибейский, 1-17.
Также сегодня ряд улиц Одессы временно останутся без отопления из-за ремонтных работ.
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