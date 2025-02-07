отключения света
отключения света в Одессе
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Адреса отключений света публикует Телеграм-канал Одеса. Офіційно:

  • Альпинистов, 1-24,
  • Битумная, 2-21а,
  • Газовая, 1-21,
  • Гладкова,
  • Льва Симиренко, 1-57,
  • Республиканская, 1-343,
  • Хаджибейская дорога, 2-523,
  • пер. 1-й Нефтяников, 1а-13,
  • пер. 2-й Нефтяников, 1-5,
  • пер. 2-й Хаджибейский, 10,
  • пер. 3-й Нефтяников, 4-18,
  • пер. 3-й Хаджибейский, 1-17.

Также сегодня  ряд улиц Одессы временно останутся без отопления из-за ремонтных работ.

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