отключения света
отключения света в Одессе
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Адреси відключень світла публікує Телеграм-канал Одеса. Офіційно:

  • Альпіністів, 1-24,
  • Бітумна, 2-21а,
  • Газова, 1-21,
  • Гладкова,
  • Льва Симиренка, 1-57,
  • Республіканська, 1-343,
  • Хаджибейська дорога, 2-523,
  • пров. 1-й Нафтовиків, 1а-13,
  • пров. 2-й Нафтовиків, 1-5,
  • пров. 2-й Хаджибейський, 10,
  • пров. 3-й Нафтовиків, 4-18,
  • пров. 3-й Хаджибейський, 1-17.

Також сьогодні низка вулиць Одеси тимчасово залишаться без опалення через ремонтні роботи.

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