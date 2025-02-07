Адреси відключень світла публікує Телеграм-канал Одеса. Офіційно:
- Альпіністів, 1-24,
- Бітумна, 2-21а,
- Газова, 1-21,
- Гладкова,
- Льва Симиренка, 1-57,
- Республіканська, 1-343,
- Хаджибейська дорога, 2-523,
- пров. 1-й Нафтовиків, 1а-13,
- пров. 2-й Нафтовиків, 1-5,
- пров. 2-й Хаджибейський, 10,
- пров. 3-й Нафтовиків, 4-18,
- пров. 3-й Хаджибейський, 1-17.
Також сьогодні низка вулиць Одеси тимчасово залишаться без опалення через ремонтні роботи.
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