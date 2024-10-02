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Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 2 октября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 2 октября

В среду, 2 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы проведут день без света.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • Метизная (1-я линия 8 марта),
  • Ковровая (2-я линия 8 марта),
  • Гобеленовая (3-я линия 8 марта),
  • Фаховая (4-я линия 8 марта),
  • Бондарная (5-я линия 8 марта),
  • 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская,
  • Аграрная Балтская дорога,
  • Вячеслава Кириллова,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Главная, Горбистая,
  • Звонкая, Долинская,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора,
  • Закарпатская,
  • Кавказская,
  • Карьерная,
  • Карышковского,
  • Локомотивная,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
  • Посевная,
  • Прокатная,
  • Рыночная, 7,
  • Волова площадь (пл. Мичурина),
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пер. Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,
  • 8-й Балтский,
  • Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта),
  • Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта),
  • Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта),
  • Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта),
  • Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта),
  • Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта),
  • Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта),
  • Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта),
  • Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта),
  • Февральская,
  • пер. 1-й, 2-й Февральский,
  • Флотская,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский,
  • пер.2-й й, 3-й, 4-й 5-й,6-й Балтский,
  • переулок Асеева,
  • переулок Баркасный,
  • переулок Савранский (Большевицкий),
  • Бориса Кифоренко,
  • переулок Игоря Киселева,
  • переулок Кавказский,
  • переулок Навигационный,
  • переулок Неплия,
  • переулок Олега Андрийца,
  • переулок Олега Стороженко,
  • переулок Александра Пресича,
  • Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

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Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Люстдорфская дорога, 144/2-146,
  • 2-я линия 6-й ст. 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,
  • 6-я ст. Люстдорфской дороги,
  • 3-я линия, 5, Абрикосовая,
  • пер. Абрикосовый,
  • Дубовая Роща,
  • Лигинская (Макаренко),
  • Бориса Эдуардса (Писарева),
  • Равенства,
  • пер. 1-й Равенства,
  • дорога Фонтанская,
  • пер. Янтарный,
  • Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Костанди, Хрустальная, 1,
  • пер. Летний,
  • Аркадийская аллея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3-22,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22,
  • Балтиморская (Посмитного),
  • переулок 2-й Амурский, 1б,2,7,
  • переулок Аркадиевский,
  • переулок Кортацци (переулок Каманина), 7,
  • переулок Коллективный,
  • переулок Мореходный, 6,10,15а,
  • пер. Морской, 1-43,
  • переулок Университетский, 2-7,
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
  • Геллера Ефима,
  • Жаботинского, 1-20,
  • Анатолия Бачинского (Неделина),
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 21-36,
  • переулок 3-й Проектируемый, 3а,3б,5а,
  • переулок Костеловской, 2-8.

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