Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 2 октября

В среду, 2 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы проведут день без света.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- Метизная (1-я линия 8 марта),
- Ковровая (2-я линия 8 марта),
- Гобеленовая (3-я линия 8 марта),
- Фаховая (4-я линия 8 марта),
- Бондарная (5-я линия 8 марта),
- 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская,
- Аграрная Балтская дорога,
- Вячеслава Кириллова,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Главная, Горбистая,
- Звонкая, Долинская,
- Жевахова,
- Жевахова гора,
- Закарпатская,
- Кавказская,
- Карьерная,
- Карышковского,
- Локомотивная,
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
- Посевная,
- Прокатная,
- Рыночная, 7,
- Волова площадь (пл. Мичурина),
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пер. Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,
- 8-й Балтский,
- Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта),
- Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта),
- Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта),
- Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта),
- Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта),
- Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта),
- Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта),
- Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта),
- Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта),
- Февральская,
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- Флотская,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский,
- пер.2-й й, 3-й, 4-й 5-й,6-й Балтский,
- переулок Асеева,
- переулок Баркасный,
- переулок Савранский (Большевицкий),
- Бориса Кифоренко,
- переулок Игоря Киселева,
- переулок Кавказский,
- переулок Навигационный,
- переулок Неплия,
- переулок Олега Андрийца,
- переулок Олега Стороженко,
- переулок Александра Пресича,
- Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).
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Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Люстдорфская дорога, 144/2-146,
- 2-я линия 6-й ст. 3-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги,
- 6-я ст. Люстдорфской дороги,
- 3-я линия, 5, Абрикосовая,
- пер. Абрикосовый,
- Дубовая Роща,
- Лигинская (Макаренко),
- Бориса Эдуардса (Писарева),
- Равенства,
- пер. 1-й Равенства,
- дорога Фонтанская,
- пер. Янтарный,
- Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Костанди, Хрустальная, 1,
- пер. Летний,
- Аркадийская аллея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26,
- Валерия Самофалова (Каманина), 3-22,
- Кольцевая, 1-12,
- Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22,
- Балтиморская (Посмитного),
- переулок 2-й Амурский, 1б,2,7,
- переулок Аркадиевский,
- переулок Кортацци (переулок Каманина), 7,
- переулок Коллективный,
- переулок Мореходный, 6,10,15а,
- пер. Морской, 1-43,
- переулок Университетский, 2-7,
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
- Геллера Ефима,
- Жаботинского, 1-20,
- Анатолия Бачинского (Неделина),
- Леся Курбаса (Петрашевского), 21-36,
- переулок 3-й Проектируемый, 3а,3б,5а,
- переулок Костеловской, 2-8.
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