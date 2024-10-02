Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 2 жовтня

У середу, 2 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити проведуть день без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Метизна ( 1-а лінія 8 березня),
- Килимова (2-а лінія 8 березня),
- Гобеленова (3-я лінія 8 березня),
- Фахова (4-а лінія 8 березня),
- Бондарна (5-а лінія 8 березня),
- 2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська,
- Аграрна Балтська дорога,
- В’ячеслава Кирилова,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Головна, Горбиста,
- Дзвінка,
- Долинська,
- Жевахова,
- Жевахова гора,
- Закарпатська,
- Кавказька,
- Кар’єрна,
- Каришковського,
- Локомотивна,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
- Посівна,
- Прокатна,
- Ринкова, 7,
- Волова площа (пл. Мічурина),
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
- Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня),
- Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня),
- Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня),
- Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня),
- Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня),
- Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня),
- Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня),
- Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня),
- Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня),
- Лютнева, пров. 1-й, 2-й Лютневий, Флотська,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотський,
- пров.2-й, 3-й, 4-й 5-й,6-й Балтський,
- пров. Асєєва, пров. Баркасний,
- пров. Савранський (Більшовицький),
- Бориса Кифоренка,
- пров. Ігоря Кисельова,
- пров. Кавказький,
- пров. Навігаційний,
- пров. Неплія,
- пров. Олега Андрійця,
- пров. Олега Стороженка,
- пров. Олександра Пресича,
- Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).
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Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Люстдорфська дорога, 144/2-146,
- 2-а лінія 6-ої ст. 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги,
- 6-а ст. Люстдорфської дороги,
- 3-а Лінія, 5,
- Абрикосова,
- пров. Абрикосовий,
- Дубовий Гай,
- Лігінська (Макаренка),
- Бориса Едуардса (Писарева),
- Рівності, пров. 1-й Рівності,
- дорога Фонтанська,
- пров. Янтарний,
- Дачна, 4/2,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Костанді, Кришталева, 1,
- пров. Літній,
- Аркадійська алея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26,
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3-22,
- Кільцева, 1-12,
- Січових стрільців (Леваневського), 2/22,
- Балтиморська (Посмітного),
- пров. 2-й Амурський, 1б,2,7,
- пров. Аркадіївський,
- пров. Кортацці (пров. Каманіна), 7,
- пров. Колективний,
- пров. Морехідний, 6,10,15а,
- пров. Морський, 1-43,
- пров. Університетський, 2-7,
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
- Геллера Юхима,
- Жаботинського, 1-20,
- Анатолія Бачинського (Недєліна),
- Леся Курбаса (Петрашевського), 21-36,
- пров. 3-й Проектований, 3а,3б,5а,
- пров. Костеловської, 2-8.
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