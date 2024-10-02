Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 2 жовтня

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 2 жовтня

У середу, 2 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити проведуть день без світла.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Метизна ( 1-а лінія 8 березня),
  • Килимова (2-а лінія 8 березня),
  • Гобеленова (3-я лінія 8 березня),
  • Фахова (4-а лінія 8 березня),
  • Бондарна (5-а лінія 8 березня),
  • 2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська,
  • Аграрна Балтська дорога,
  • В’ячеслава Кирилова,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Головна, Горбиста,
  • Дзвінка,
  • Долинська,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора,
  • Закарпатська,
  • Кавказька,
  • Кар’єрна,
  • Каришковського,
  • Локомотивна,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
  • Посівна,
  • Прокатна,
  • Ринкова, 7,
  • Волова площа (пл. Мічурина),
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
  • Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня),
  • Арковий  провулок (пров. 2-й Восьмого березня),
  • Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня),
  • Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня),
  • Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня),
  • Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня),
  • Бейтельсбахера  провулок  (пров. 7-й Восьмого березня),
  • Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня),
  • Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня),
  • Лютнева,  пров. 1-й, 2-й  Лютневий, Флотська,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотський,
  • пров.2-й, 3-й, 4-й 5-й,6-й Балтський,
  • пров. Асєєва, пров. Баркасний,
  • пров. Савранський (Більшовицький),
  • Бориса Кифоренка,
  • пров. Ігоря Кисельова,
  • пров. Кавказький,
  • пров. Навігаційний,
  • пров. Неплія,
  • пров. Олега Андрійця,
  • пров. Олега Стороженка,
  • пров. Олександра Пресича,
  • Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).

Читайте також: Взимку в Україні може не бути світла по 18 годин на добу, – прогноз ООН

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Люстдорфська дорога, 144/2-146,
  • 2-а лінія 6-ої ст. 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської  дороги,
  • 6-а ст. Люстдорфської дороги,
  • 3-а Лінія, 5,
  • Абрикосова,
  • пров. Абрикосовий,
  • Дубовий Гай,
  • Лігінська (Макаренка),
  • Бориса Едуардса (Писарева),
  • Рівності, пров. 1-й Рівності,
  • дорога Фонтанська,
  • пров. Янтарний,
  • Дачна, 4/2,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Костанді, Кришталева, 1,
  • пров. Літній,
  • Аркадійська алея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3-22,
  • Кільцева, 1-12,
  • Січових стрільців (Леваневського), 2/22,
  • Балтиморська (Посмітного),
  • пров. 2-й Амурський, 1б,2,7,
  • пров. Аркадіївський,
  • пров. Кортацці  (пров. Каманіна), 7,
  • пров. Колективний,
  • пров. Морехідний, 6,10,15а,
  • пров. Морський, 1-43,
  • пров. Університетський, 2-7,
  • Одеської громади  (Авдєєва-Чорноморського),
  • Геллера Юхима,
  • Жаботинського, 1-20,
  • Анатолія Бачинського (Недєліна),
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 21-36,
  • пров. 3-й Проектований, 3а,3б,5а,
  • пров. Костеловської, 2-8.

Читайте також: Чи буде Одеса з теплом при тривалих відключеннях світла взимку

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk