В час пик движение транспорта на одной из улиц Одессы остановилось: причины

Огромная пробка образовалась на углу ул. Краснова и Адмиральского проспекта. Движение транспорта в час пик остановилось.
Как сообщают очевидцы, пробка растянулась от перекрестка Краснова – Адмиральский проспект и вдоль улицы Краснова до перекрестка с улицей Среднефонтанской.
Причиной пробки стала автомобильная авария — два автомобиля не поделили перекресток.
Поэтому водители, которые сейчас стоят в пробке, советуют по ул. Краснова объезжать по другим путям.
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