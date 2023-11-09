Новости Одессы и Одесской области

В час пик движение транспорта на одной из улиц Одессы остановилось: причины

В час пик движение транспорта на одной из улиц Одессы остановилось: причины

Огромная пробка образовалась на углу ул. Краснова и Адмиральского проспекта. Движение транспорта в час пик остановилось.

Как сообщают очевидцы, пробка растянулась от перекрестка Краснова – Адмиральский проспект и вдоль улицы Краснова до перекрестка с улицей Среднефонтанской.

затор

Причиной пробки стала автомобильная авария — два автомобиля не поделили перекресток.

Поэтому водители, которые сейчас стоят в пробке, советуют по ул. Краснова объезжать по другим путям.

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