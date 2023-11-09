В час пик движение транспорта на одной из улиц Одессы остановилось: причины

Смертельно опасная трасса Одесса-Рени: под суд пойдут одессит и житель Черниговщины В Одесской области будут судить жителя Черниговской области за смертельное ДТП на трассе Одесса – Рени, в результате которой погибла целая семья, и одессита, по вине которого пострадал водитель из Измаила. ПОДРОБНЕЕ

На одной из центральных улиц Одессы вводят одностороннее движение В Одессе по улице Канатной возвращают одностороннее движение транспорта. В настоящее время коммунальщики устанавливают соответствующие дорожные знаки и наносят дорожную разметку. ПОДРОБНЕЕ

Под Одессой Лексус переехал женщину, которую сбил Мерседес В Раздельнянском районе Одесской области женщина переходила дорогу и попала под колеса Мерседеса и Лексуса, которые ехали в одном направлении. Пострадавшая погибла, а водитель Лексуса скрылся с места происшествия. ПОДРОБНЕЕ