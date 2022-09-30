В центре Одессы временно закроют движение на нескольких улицах

Тепловики будут заниматься ремонтом теплосетей. В этой связи до 1 ноября закроют движение по части Александровского проспекта. Также с 14 по 17 октября не будет проезда на перекрестке Александровского проспекта и улицы Троицкой.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети будет временно запрещено движение транспорта по Александровскому проспекту на участках:

с 01 октября по 01 ноября 2022 года от просп. Александровского, 26 к ул. Троицкой, 45 и ул. Троицкой, 52 до просп. Александровского, 12;

с 05.00 14 октября до 22.00 17 октября 2022 года на перекрестке просп. Александровского и ул. Троицкой.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на 4-й ст. Большого Фонтана изменили схему движения.

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