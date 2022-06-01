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В центре Одессы убрали баррикады – для чего? (видео)

В центре Одессы убрали баррикады – для чего? (видео)

Демонтаж баррикад в центре Одессы – это не отмена, а изменение формата обороны города и восстановление необходимой жизнедеятельности.
Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В мэрии города напомнили, что накануне в центральной части Одессы коммунальщики демонтировали конструкции, установленные в первые недели войны.

По решению военного командования фортификационные сооружения с улиц Ланжероновской, Ришельевской и Екатерининской переносятся в целях оптимизации оборонных мероприятий.

При этом, по словам городского головы, демонтаж фортификационных сооружений – это не отмена, а изменение формата обороны и восстановление необходимой жизнедеятельности в городе.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский, украинское правительство четко наметили, что нам необходимо восстанавливать экономику. Следовательно, малый и средний бизнес должны работать. Верим в наши вооруженные силы! Верим в нашу победу!»

– прокомментировал изменения Геннадий Труханов.

Как сообщалось ранее, военные решили немного сократить закрытую зону в центре Одессы, и некоторые кварталы были разблокированы. Теперь места для прогулок одесситов станет немного больше.

В настоящее время остаются закрытыми Екатерининская площадь и Приморский бульвар.

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Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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