В центре Одессы убрали баррикады – для чего? (видео)

Демонтаж баррикад в центре Одессы – это не отмена, а изменение формата обороны города и восстановление необходимой жизнедеятельности.
Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
В мэрии города напомнили, что накануне в центральной части Одессы коммунальщики демонтировали конструкции, установленные в первые недели войны.
По решению военного командования фортификационные сооружения с улиц Ланжероновской, Ришельевской и Екатерининской переносятся в целях оптимизации оборонных мероприятий.
При этом, по словам городского головы, демонтаж фортификационных сооружений – это не отмена, а изменение формата обороны и восстановление необходимой жизнедеятельности в городе.
«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский, украинское правительство четко наметили, что нам необходимо восстанавливать экономику. Следовательно, малый и средний бизнес должны работать. Верим в наши вооруженные силы! Верим в нашу победу!»
– прокомментировал изменения Геннадий Труханов.
Как сообщалось ранее, военные решили немного сократить закрытую зону в центре Одессы, и некоторые кварталы были разблокированы. Теперь места для прогулок одесситов станет немного больше.
В настоящее время остаются закрытыми Екатерининская площадь и Приморский бульвар.
Читайте также:
- В центре Одессы разбирают укрепления и баррикады;
- С улицы Дерибасовской убрали противотанковые ежи и баррикады.
Фото: скриншот с видео, видео: Думская, 1