В центре Одессы у киевлянки угнали «Nissan Micra»

Полицейские оперативно разыскали угнанный «Nissan Micra», который 23-летняя киевлянка припарковала на улице Ришельевской.

Как рассказали в полиции Одесской области, 34-летний житель другой области заметив легковушку, проник в салон, в бардачке иномарки нашел ключи, завел ее и уехал.

После заявления девушки о краже, полицейские сразу приступили к поискам автомобиля. Разослав ориентировку на транспортное средство всем экипажам и подразделениям полиции, уже через несколько часов один из патрульных экипажей обнаружил его на автомобильной стоянке пляжа «Ланжерон».

Во время осмотра полицейские обнаружили в салоне одежду, принадлежность которой правонарушителю установил участковый офицер временной полицейской станции, хорошо знающий людей на территории своего обслуживания. В тот же день он разыскал владельца вещей – мужчина признался в содеянном.

Автомобиль, стоимость которого составляет около 216 тысяч гривен, правоохранители изъяли и вернут владелице после проведения всех необходимых следственных действий.

Угонщику сообщили о подозрении по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины, что влечет наказание до восьми лет лишения свободы.

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