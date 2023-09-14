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У центрі Одеси у киянки викрали Nissan Micra

У центрі Одеси у киянки викрали Nissan Micra

Поліцейські оперативно розшукали викраденого Nissan Micra, який 23-річна киянка припаркувала на вулиці Рішельєвській.

Як розповіли в поліції Одеської області, 34-річний житель іншої області помітивши легковик, проник у салон, у бардачку іномарки знайшов ключі, завів його та поїхав.

Після заяви дівчини про крадіжку, поліцейські одразу розпочали пошуки автомобіля. Розіславши орієнтування на транспортний засіб усім екіпажам та підрозділам поліції, вже за кілька годин один із патрульних екіпажів виявив його на автомобільній стоянці пляжу «Ланжерон».

Під час огляду поліцейські виявили в салоні одяг, приналежність якого до особи правопорушника встановив дільничний офіцер тимчасової поліцейської станції, який добре знає людей на території свого обслуговування. Того ж дня він розшукав власника речей – чоловік зізнався у скоєному.

Автомобіль, вартість якого становить близько 216 тисяч гривень, правоохоронці вилучили та повернуть власниці після проведення всіх необхідних слідчих дій.

Викрадачеві повідомили про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, що тягне за собою покарання до восьми років позбавлення волі.

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