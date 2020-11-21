Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы «титушки» атаковали авто активиста, сносившего забор на Академической (видео)

В центре Одессы «титушки» атаковали авто активиста, сносившего забор на Академической (видео)

Сегодня днем, 21 ноября, в центре Одессы «титушки» разбили автомобиль активиста Демьяна Ганула.

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Соответствующее видео Ганул опубликовал в Facebook.

По словам пострадавшего, нападение было совершено возле дома Ганула. Восемь «титушек» растрощили битами почти все окна в машине, где в тот момент находился ожидавший его товарищ Игорь Бея.

По словам Ганула, таким образом, «титушки» отомстили ему за вчерашнюю акцию на улице Академической, где активисты снесли забор на месте незаконной стройки.

«Возле моего дома, пока Игорь меня ждал, напали «титушки». Ничего не боятся – ни полиции, ничего…», – констатирует Ганул.

Он также отметил, что это не первое подобное нападение – первое авто сожгли, а полиция так и не начала расследование.

Также Ганул отмечает, что приложит все усилия для того, чтобы охранную фирму «Зевс» лишили лицензии, и просит придать этой истории максимальную огласку.

Напомним, вчера, 20 ноября, одесские активисты снесли забор на улице Академической, 11, установленный на незаконно захваченной придомовой территории. Полицейские и сотрудники охранной фирмы защищали сооружение, и в результате произошла массовая потасовка с применением слезоточивого газа.

Полиция открыла по факту драки уголовное производство по статье «Хулиганство».

Читайте также: Жильцы одесской улицы Академической не исключают, что на месте снесенного забора возведут новый.

Фото: znaj.ua

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Имярек
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Имярек

Интересно, откуда у безработного инвалида Ганула автомобиль BMW ?

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44 минут назад
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