В центре Одессы разрушается очередной старинный дом (фото)

Фото дома в его нынешнем состоянии обнародовало «УСИ».

Дом Гершенкопа, построенный в 1897 году по проекту одесского архитектора Адольфа Минкуса, входит в список памятников архитектуры местного значения. И если снаружи здание выглядит вполне сносно, но внутри ситуация иная: часть потолка с росписями обвалилась, на стенах в парадной – огромные трещины, к тому же, здесь «отметились» вандалы.

Жильцы старинного дома уже давно бьют тревогу из-за бездействия властей. По их словам, еще полгода назад, когда обвалилась часть расписного потолка, они обратились в облуправление культурного наследия, но ответа не последовало.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в одесском «доме с иллюминаторами» начали восстанавливать старинную роспись потолка, а также, что памятник архитектуры – дом Скаржинского на Софиевской, 15 в Одессе, известный как дом с единорогом, похоже, ожидают счастливые перемены.

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