В Одессе два разбойника вломились к женщине в квартиру

Полиция и СБУ задержали в Одессе двух мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на 33-летнюю женщину.

Об этом сообщили в одесской областной полиции.

Злоумышленники придумали потерпевшей долг и пришли за ним к ней домой. Правоохранители схватили их «на горячем».

Двое местных жителей в возрасте 27 и 39 лет хотели обогатиться за счет жительницы Арциза и сообщили ей, чтобы она заплатила им деньги – якобы долг. Женщину запугивали, угрожали расправой над родными. Когда она отказалась платить, злоумышленники пришли к ней в арендованное в Одессе жилье, начали душить и искать ценности.

Правонарушителей «на горячем» задержали сотрудники управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Следователи полиции изъяли с места происшествия вещественные доказательства разбойного нападения и поместили правонарушителей в изолятор временного содержания. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 Уголовного кодекса.

Разбой, совершенный в условиях военного положения, карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, участники которой в условиях военного положения терроризировали жителей Одессы и региона — вымогали у них деньги.

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