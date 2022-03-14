Танки и укрепления в центре Одессы: город готов защищаться (фоторепортаж)

Война глазами очевидцев: как одесситка выживала в оккупированном Гостомеле Привет, я из Украины! Одесситка, которая недавно жила в живописном уютном пригороде Киева – в Гостомеле. Да, в том же Гостомеле, всего лишь в 10 км от столицы. Да, одесситка, которая свободно общается на украинском и которой никто никогда не запрещал общаться на родном русском языке. Я выжила в этом аду и сейчас хочу рассказать всему миру о 14 днях выживания. Это будет небольшой пазл по масштабной картине геноцида и разрушениям моей страны. ПОДРОБНЕЕ

Они сражаются за Украину: кто из звезд шоу-бизнеса взял в руки оружие? В это непростое для Украины время бороться с российским агрессором вышли не только профессиональные военные, но и обычные люди, и даже звезды. Так, многие представители украинского шоу-бизнеса на время оставили искусство и взяли в руки оружие, чтобы защитить свою страну от рашистских оккупантов. Кто эти смельчаки, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Военный март по-одесски: невероятные «картинки» одесских улиц (фоторепортаж) Сейчас у нас у всех совершенно иной отсчет – времени, событий, собственных переживаний… Иным стало все – и лица людей, и «лица» одесских улиц.

Это все Одесса? Да, это все – Одесса военного марта 2022 года. ПОДРОБНЕЕ