Танки и укрепления в центре Одессы: город готов защищаться (фоторепортаж)

Каждый день наши военнослужащие несут боевое дежурство ради безопасности Одессы и ее жителей.
Наш покой берегут военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. А также морские пехотинцы, нацгвардия и бойцы территориальной обороны.
— Потому Одесса может спать спокойно. А все, что увидит враг, если решится здесь высадиться — это дно Черного моря. И точка! — сказано в сообщении пресс-службы 28 мехбригады.
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Фото 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода