Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы перевернулась пожарная автолестница – есть пострадавшие (фото)

В центре Одессы перевернулась пожарная автолестница – есть пострадавшие (фото)

Сегодня, в воскресенье, 4 августа 2024 года, в самом центре Одессы случилось серьезное ДТП: перевернулась пожарная автолестница.

Об этом сообщил в Facebook очевидец происшествия Александр Отдельнов.

Авария произошла ранним утром на перекрестке улиц Троицкой и Ришельевской.

Серьезное ДТП в центре Одессы

В Одессе перевернулась автолестница

ДТП с пострадавшими в Одессе

Предварительно известно, что пострадали водитель-пожарный и прохожая. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Александр Отдельнов также предоставил фото с места аварии:

ДТП в Одессе: перевернулась автодестница

в центре Одессы серьезное ДТП с пострадавшими

Больше подробностей станет известно позже.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненной информации ГСЧС, автолестницу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям протаранил грузовик FAW. После удара обе машины вылетели на тротуар, где свалили столб и повредили рекламную конструкцию.

Инцидент произошел, когда спецмашина ехала на поступивший в ГСЧС автоматический вызов пожарной сигнализации.

По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу спецтранспорту с включенной сиреной.

В результате пострадали оба водителя и женщина-прохожая. Всех их госпитализировали.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
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