В центре Одессы перевернулась пожарная автолестница – есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщил в Facebook очевидец происшествия Александр Отдельнов.

Авария произошла ранним утром на перекрестке улиц Троицкой и Ришельевской.

Предварительно известно, что пострадали водитель-пожарный и прохожая. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Александр Отдельнов также предоставил фото с места аварии:

Больше подробностей станет известно позже.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненной информации ГСЧС, автолестницу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям протаранил грузовик FAW. После удара обе машины вылетели на тротуар, где свалили столб и повредили рекламную конструкцию.

Инцидент произошел, когда спецмашина ехала на поступивший в ГСЧС автоматический вызов пожарной сигнализации.

По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу спецтранспорту с включенной сиреной.

В результате пострадали оба водителя и женщина-прохожая. Всех их госпитализировали.