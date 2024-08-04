В центре Одессы перевернулась пожарная автолестница – есть пострадавшие (фото)

Сегодня, в воскресенье, 4 августа 2024 года, в самом центре Одессы случилось серьезное ДТП: перевернулась пожарная автолестница.
Об этом сообщил в Facebook очевидец происшествия Александр Отдельнов.
Авария произошла ранним утром на перекрестке улиц Троицкой и Ришельевской.
Предварительно известно, что пострадали водитель-пожарный и прохожая. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Александр Отдельнов также предоставил фото с места аварии:
Больше подробностей станет известно позже.
ОБНОВЛЕНО:
По уточненной информации ГСЧС, автолестницу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям протаранил грузовик FAW. После удара обе машины вылетели на тротуар, где свалили столб и повредили рекламную конструкцию.
Инцидент произошел, когда спецмашина ехала на поступивший в ГСЧС автоматический вызов пожарной сигнализации.
По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу спецтранспорту с включенной сиреной.
В результате пострадали оба водителя и женщина-прохожая. Всех их госпитализировали.