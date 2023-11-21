В центре Одессы произошло убийство: подробности

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Событие произошло ночью несколько суток назад в одном из жилых домов на Польском спуске в квартире потерпевшей.

Как установили правоохранители, одессит пришел в гости к соседке и во время совместного употребления алкоголя между ними возникла ссора. В разгар конфликта нетрезвый мужчина стал толкать бабушку, а затем сильно избил ее кулаками и покинул квартиру.

Тело умершей женщины пролежало на диване накрытое одеялом несколько дней. Нашел его родственник и сообщил в полицию.

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Полицейским удалось быстро задержать злоумышленника.

По предварительной версии следователей, потерпевшая умерла в результате полученных телесных повреждений в виде множественных переломов ребер. Но точная причина смерти будет установлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы.

При наличии собранных доказательств мужчине сообщили о подозрении в убийстве. За совершенное правонарушение ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Следствие продолжается.