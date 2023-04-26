Новости Одессы и Одесской области

При пожаре жилого дома в Одессе погибли люди

При пожаре жилого дома в Одессе погибли люди

26 апреля в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Малиновском районе Одессы на улице Инглези. Пожар возник в квартире на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Об этом сообщили в Главном Управлении ГСЧС в Одесской области.

Спасатели с помощью инструментов сразу по прибытию демонтировали решетку с окна в соседней квартире и спасли трех детей 13, 11 и 4 лет. В целом, работники ГСЧС с верхних этажей жилого дома эвакуировали 7 человек, из них 5 детей.

дснс и дети

К сожалению, на месте возникновения пожара были обнаружены тела 2-х погибших мужчин 30 и 32 лет. Как сообщили в службе ГСЧС, «вероятная причина пожара – неосторожность во время курения погибшими».

пожар инглези

Всего от ГСЧС Одессы было привлечено 6 единиц техники и 28 спасателей. На месте происшествия также работали психологи с детьми.

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Фото: Страничка в фейсбуке ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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