В центре Одессы упал балкон – каковы последствия? (фото)

Сегодня днем, 30 августа, в центре Одессы, на улице Екатерининской,6 упал балкон в доме-памятнике архитектуры. На балконе в момент его обрушения находилась женщина – хозяйка квартиры.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Дайджест Одесса».

По поводу этого происшествия в одесских пабликах уже появилось много шуток на тему лишнего веса хозяйки квартиры. Но как бы то ни было, под балконом находилась крыша кафе, которая его, к счастью, удержала. Предварительно, пострадавших нет.

Причины обрушения выяснят эксперты.

Дом №6 по улице Екатерининской – памятник архитектуры местного значения, известный как жилой дом Посохова. Он был построен в 1851 году по проекту архитектора Черкунова. Квартира, частью которой является упавший балкон, находится в частной собственности.

Фото: Думская