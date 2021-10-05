В центре Одессы началась полная замена уличного освещения

До конца года уличное освещение должны заменить во всем историческом центре. Старые фонари меняют на новые LED-светильники – они более экономные, надежные и яркие.

Об этом свидетельствует множество тендеров на замену освещения центральных улиц, объявленных мэрией на платформе публичных закупок «Прозорро».

Систему наружного освещение заменят во всей Одессе

Ранее уличное освещение уже заменили в самом большом спальном районе — поселке Котовского. Реконструкция в центре начнется с улиц Колонтаевской, Мечникова, Манежной, и Лидерсовскго бульвара и прилегающих к ним более мелких улиц.

Вообще же в планах коммунального предприятия «Одесгорсвет» охватить новой системой наружного освещения все дворы и магистрали города. Программа переоснащения называется «Вечерняя Одесса».

Причем меняться будут не только фонари, но и опоры освещения. Сами же светильники, помимо того, что более экономичные, имеют гарантию 10 лет и смогут работать при температурах от -40 до +50°C.

В целом на замену уличного освещения в Одессе планируют потратить почти 100 миллионов гривен.

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