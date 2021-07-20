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Уличное освещение мешает вам заснуть? Что говорит закон

Уличное освещение мешает вам заснуть? Что говорит закон

Что делать, если по ночам в ваши окна светит уличный фонарь или рекламная вывеска? Кажется, что ответ очевиден — нужно просто поплотнее прикрыть шторы. А если вы любите спать в жару с открытыми окнами. Как тогда быть?

Почему я должен страдать из-за уличного освещения?

Вы не обязаны страдать. В правилах благоустройства Одессы написано, что уличное освещение и подсветка наружной рекламы должны быть равномерными и не освещать квартиры в жилых домах. Если в вашей спальне невозможно заснуть из-за уличного света, то это называется световым вторжением. В украинском законодательстве нет такого определения, его в основном используют в США. Международная ассоциация темного неба (есть и такая организация) рекомендует уменьшать свет, потому что он мешает проведению астрономических наблюдений и меняет биоритмы живых существ.

То есть при свете спать вредно?

В министерстве здравоохранения считают, что чем темнее, тем лучше. Свет подавляет выработку гормона мелатонина, который нужен для здорового сна. Его еще называют «гормоном сна». Ученые советуют тусклый красный или желтый свет, ведь он ближе к природному. А вот белый и особенно синий приносят с собой бессонницу.

И что делать?

Если прожектор или рекламная подсветка бьют прямо в ваши окна, то так быть не должно. Скорее всего, источник освещения установлен с нарушениями. Попробуйте найти ответственного или опишите свою проблему на сайте Единого центра обращений граждан.

За прожекторы на фасадах отвечают управляющие компании и ОСМД. Фонари на столбах — это ответственность Одесгорсвета. А вывесками занимаются в Одесрекламе.

Мы уже рассказывали, что нужно делать, если мучает бессонница после перенесенного коронавируса.

Фото: Depositphotos

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Редакция ПРОФИЛЬ

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