В Одессе проходит масштабная замена уличного освещения: каким будет новое

Чиновник сообщил о завершения масштабных работ в Суворовском районе по замене большинства светильников. Уже заменено на новые, светодиодные, с повышенной энергоэффективностью, более 90 процентов из них. Вскоре заменят и все 100%

Сейчас продолжаются работы по замене уличного освещения в историческом центре города. Здесь Дмитрий Жеман тоже пообещал полную замену всех светильников на светодиодные. Впоследствии их можно будет интегрировать в систему “Умный город”. Работы должны завершиться до конца текущего года.

В частности, на улице Екатерининской будут установлены опоры для фонарей там, где раньше лампы были размещены на растяжках. При этом свет будет более направленным и качественным, чем раньше.



Ранее Дмитрий Жеман заявил, что в Одессе появится электроподстанция, которой нет аналогов.

И что для ее запуска потребуется на время ввести реверсное движение на Люстдорфской дороге, что чревато пробками и заторами на этой ключевой магистрали.