В центре Одессы на голову парню «приземлился» кусок лепнины (видео)

В Одессе на остановке общественного транспорта на улице Тираспольской отколовшийся до дома кусок лепнины упал прямо на голову парню, который мирно ожидал свой трамвай.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.

На место вызвали патрульную полицию и скорую. Медики оказали пострадавшему первую помощь, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Место обвала оградили.

Ранее похожий инцидент случился возле здания бывшего кинотеатра «Одесса» на улице Спиридоновской – там с фасада заброшки обрушилось несколько камней. Тогда пострадали только припаркованные рядом машины.

А вот на улице Пастера «сигнал бедствия» вовремя ликвидировали: на прошедшей неделе коммунальщики починили треснувшую плиту, угрожающе нависавшую над тротуаром.

Фото: meds.com_.ua, видео: od.vgorode.ua