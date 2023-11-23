Одессит на глазах у ребенка сломал нос бывшей жене: как его накажут

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Отец ребенка, который с семьей уже не проживает, приехал в гости и во время проведения совместного досуга начал ссориться с женой. Когда же женщина пыталась избежать скандала и уехать с сыном домой, мужчина ее избил.

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Потерпевшая обратилась к полицейским, которые вызвали ей скорую медицинскую помощь. Женщину осмотрели в больнице и диагностировали перелом носа.

В полиции начали уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие).

Это правонарушение наказывается общественными работами сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы сроком до двух лет.

Верховная Рада собирается ужесточить наказание за домашнее насилие

Депутаты поддержали законопроект, который направлен на усиление ответственности за домашнее насилие.

Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по применению ограничительных мер противодействия домашнему насилию» о документе «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция)».

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада собирается согласовать нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях и закона «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» с положениями Стамбульской конвенции. Принятый законопроект предлагает отдельные инструменты, направленные на построение эффективного производства по делам о домашнем насилии и насилии по признаку пола.

Планируется обязать суды, если не выполнено срочное запрещающее предписание, в обязательном порядке направлять лиц на прохождение программы для обидчиков. Вместе с этим, законопроект вводит ответственность для должностных лиц за несообщение о фактах домашнего насилия в отношении ребенка и ответственность за сексуальные домогательства.

Полицейские получат право рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с несообщением лицом, в отношении которого вынесено срочное запрещающее предписание. Это позволит разгрузить суды.

Также предлагают увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или невыполнения срочного запрещающего предписания.

За 10 месяцев 2023 года в Национальную полицию поступило более 196 тысяч заявлений, сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, что на 24 % больше всего предыдущего года.