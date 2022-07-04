В Одессе изменились тарифы на парковку

Теперь час парковки в Одессе будет стоить 20 грн. Это единый тариф для всего города. Раньше тарифы были разными, в зависимости от оператора.

Решение об установлении нового единого тарифа приняли депутаты горсовета на последней сессии 29 июня. Новая стоимость часа парковки – в Одессе теперь составит 20 гривен. Будут также месячный и годовой абонементы. Месячный абонемент на парковку будет стоить 2000 грн, а годовой — 22000 грн.

До этого решения городские власти сдавали в аренду операторам твердые покрытия по тарифу 5 грн/час. При этом тарифы операторов порой превышали городской в 8 раз и доходили до 40 грн/час.

В результате городу, который нес расходу на содержание дорог и тротуаров, оставались копейки.

Но даже в этом случае за прошлый год парковки принесли в городской бюджет почти 40 млн грн. С новым тарифом эта сумма вырастет в несколько раз.