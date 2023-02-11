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О нашей жизни – языком плаката: выставка под открытым небом на Дерибасовской

О нашей жизни – языком плаката: выставка под открытым небом на Дерибасовской

Жизнь на военном положении длится почти год. Взгляд ко многому привыкает, в том числе и к витринам, укрытым листами ДСП. Бывший «Стейк-хаус» на Дерибасовской тоже укутан такими листами. Длинный-длинный ряд… Кое-где появилось граффити. А вот теперь на этих листах вывешены современные плакаты украинских авторов (проект «ВоляНеСмерть»). О чем они? О нас с вами, наших горестях во время войны, трагедиях, переживаниях и главном – неизменной воле к Победе.

Некоторые из плакатов вам покажутся знакомыми. Часть из них вы видели, если бывали в течение последнего года на одесской Книжке. К примеру серия работ Ярослава Войцеховского о том, как фонарик и свеча стали нашей ежедневной необходимостью, как их лучи вносят совершенно новые тона в нашу жизнь.

выставка на Дерибасовской
Плакаты украинских авторов
Выставка современных плакатов в Одессе
на Дерибасовской вывесили плакаты
Работы Ярослава Войцеховского

Ну а многие из плакатов вы увидите впервые. Они злые и жесткие, преисполнены доброты и сострадания, дышат праведной ненавистью и надеждой на Победу.

Современные плакаты, выставка в Одессе
Плакат, скрепа
Выставка на Дерибасовской в Одессе
Выставка злободневных плакатов в Одессе
Дерибасовская, выставка плакатов

Венчает выставку плакат, возле которого хочется стоять долго. Его текст ведь так близок каждому украинцу:

«2023 – рік Перемоги».

Год Победы, плакат

Присмотритесь: «0» и «2» в середине года изображены в виде Герба Украины..

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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