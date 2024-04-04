В центре Одессы горел ресторан: есть ли пострадавшие (фото)

По сообщению областного управления ГСЧС, в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в ресторане в центре города.

В то же время, как писали местные Телеграм-каналы, загорелось заведение на углу улиц Успенской и Екатерининской.

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Спасатели быстро ликвидировали пожар и предотвратили распространение огня на квартиры рядом.

О пострадавших не сообщается.

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорания жировых отложений в трубе вытяжки.

Как сообщалось, неделю назад, 29 марта, в Одессе во время ликвидации пожара в центре города погиб спасатель Антон Халиков.