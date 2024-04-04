У центрі Одеси горів ресторан: чи є постраждалі (фото)

Сьогодні вдень, 4 квітня 2024 року, у центрі Одеси гасили пожежу у ресторані.р
За повідомленням обласного управління ДСНС, до Служби порятунку надійшло повідомлення про спалах у ресторані у центрі міста.
У той же час, як писали місцеві Телеграм-канали, спалахнув заклад на розі вулиць Успенської та Катерининської.
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Рятувальники швидко ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на квартири поряд.
Про постраждалих не повідомляється.
За попередньою інформацією, причиною пожежі стало спалахування жирових відкладень у трубі витяжки.
Як повідомлялося, тиждень тому, 29 березня, в Одесі під час ліквідації пожежі у центрі міста загинув рятувальник Антон Халіков.