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У центрі Одеси горів ресторан: чи є постраждалі (фото)

У центрі Одеси горів ресторан: чи є постраждалі (фото)

Сьогодні вдень, 4 квітня 2024 року, у центрі Одеси гасили пожежу у ресторані.р

За повідомленням обласного управління ДСНС, до Служби порятунку надійшло повідомлення про спалах у ресторані у центрі міста.

Пожежа в одеському ресторані data-lazy-srcset=

У той же час, як писали місцеві Телеграм-канали, спалахнув заклад на розі вулиць Успенської та Катерининської.

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Рятувальники швидко ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на квартири поряд.

Рятувальники гасять пожежу в центрі Одеси

Про постраждалих не повідомляється.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало спалахування жирових відкладень у трубі витяжки.

Як повідомлялося, тиждень тому, 29 березня, в Одесі під час ліквідації пожежі у центрі міста загинув рятувальник Антон Халіков.

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