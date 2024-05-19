В центре Одессы дрались, стреляли и распыляли перцовый газ: подробности

По данным областного управления Нацполиции, о потасовке в центре города правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей.

«На видео, которое распространяется в местных пабликах, присутствуют две группы конфликтующих между собой людей. Кроме этого, слышны звуки, похожие на выстрелы из оружия, а также возгласы о применении газового баллончика… Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия, очевидцев и всех участников конфликта, а также наличие у них запрещенных предметов, которые могли быть применены в ходе конфликта»,

– отмечается в сообщении.

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Также в полиции добавили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). Продолжается следствие.

Намного больше подробностей приводит «Думская». По информации издания, в субботу, 18 мая, в центре Одессы схлестнулись представители студенческого профсоюза левой направленности «Пряма Дія», которых поддержало несколько военнослужащих таких же взглядов, и представители ультраправых организаций.

Студенты презентовали в библиотеке самиздатовский журнал с работами, посвященными «опыту социальной борьбы в условиях полномасштабного вторжения.

«Под занавес» собрания явились представители организации «Права молодь» вместе с небезызвестным одесским активистом Демьяном Ганулом (он утверждает, что зашел случайно). Они заявили, что собираются пресечь «левый шабаш мутной организации». После настойчивой просьбы от руководства библиотеки организаторы согласились прервать презентацию.

На улице, однако, все продолжилось. Незваные гости попытались сжечь изданный студентами журнал, что спровоцировало эскалацию конфликта. Один из военных, пришедших поддержать «Пряму Дію» (он был ранен и сейчас проходит реабилитацию), напал на правых активистов, замахнувшись на них костылем. Те в ответ применили газовый баллончик, а потом убежали. При этом военнослужащий несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Никто не пострадал.

По мнению политического обозревателя «Думской» Николая Потасовского, что имел место обычный «договорняк с целью пиара».

«Когда две никому не известные организации, о которых никто никогда в Одессе не слышал, внезапно начинают друг друга ненавидеть и устраивать такие спектакли, это наводит на мысли о спланированной акции, преследующей цель раскрутить друг друга»,

– уверен обозреватель.

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