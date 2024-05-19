У центрі Одеси билися, стріляли та розпорошували перцевий газ: подробиці

За даними обласного управління Нацполіції, про бійку в центрі міста правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

«На відео, яке розповсюджується в місцевих пабликах, присутні дві групи людей, які конфліктують між собою. Крім цього, чутно звуки, схожі на постріли зі зброї, а також вигуки про застосування газового балончика… Правоохоронці встановлюють повні обставини події, очевидців та всіх учасників конфлікту, а також наявність у них заборонених предметів, які могли бути застосовані під час конфлікту»,

– зазначається у повідомленні.

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Також у поліції додали, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї). Триває слідство.

Набагато більше подробиць наводить «Думська». За інформацією видання, у суботу, 18 травня, у центрі Одеси схльоснулися представники студентської профспілки лівої спрямованості «Пряма Дія», яких підтримало кілька військовослужбовців таких самих поглядів, та представники ультраправих організацій.

Студенти презентували у бібліотеці самвидавський журнал із роботами, присвяченими «досвіду соціальної боротьби в умовах повномасштабного вторгнення».

«Під завісу» зборів з’явились представники організації «Права молодь» разом з відомим одеським активістом Дем’яном Ганулом (він стверджує, що зайшов випадково). Вони заявили, що мають намір припинити «лівий шабаш каламутної організації». Після наполегливого прохання від керівництва бібліотеки організатори погодилися перервати презентацію.

На вулиці, проте, все продовжилося. Непрохані гості спробували спалити виданий студентами журнал, що спровокувало ескалацію конфлікту. Один із військових, які прийшли підтримати «Пряму Дію» (він був поранений і зараз проходить реабілітацію), напав на правих активістів, замахнувшись на них милицею. Ті у відповідь застосували газовий балончик, а потім утекли. При цьому військовослужбовець кілька разів вистрілив з травматичного пістолета. Ніхто не постраждав.

На думку політичного оглядача «Думської» Миколи Потасовського, тут мав місце звичайний «договірняк із метою піару».

«Коли дві нікому не відомі організації, про які ніхто ніколи в Одесі не чув, раптово починають один одного ненавидіти і влаштовувати такі спектаклі, це наводить на думку про сплановану акцію, яка має на меті розкрутити одна одну»,

– упевнений оглядач.

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