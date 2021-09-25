В Одесской области бус с пассажирами столкнулся с грузовиком

В результате аварии в селе Каменка пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Предварительно известно, что автомобиль «Citroën» столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. От столкновения травмы получили все пассажиры и водитель «Citroën».

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Одесского районного управления полиции № 2 и спасатели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По непроверенной информации из одесских медиа в микроавтобусе ехали сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области.

5 человек доставлены с разными телесными повреждениями в больницу Беляевки, двое в тяжелом состоянии. Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком.

“Одесская Жизнь” сообщала недано подробности ДТП, в котором погибли трое сотрудников уголовного розыска.

Ранее сообщалось о ДТП в Черноморске, в котором несовершеннолетний парень разбил шесть автомобилей.

Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.