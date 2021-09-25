Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области бус с пассажирами столкнулся с грузовиком

В Одесской области бус с пассажирами столкнулся с грузовиком

В результате аварии в селе Каменка пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжелом состоянии.

Подписаться

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Предварительно известно, что автомобиль «Citroën» столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. От столкновения травмы получили все пассажиры и водитель «Citroën».

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Одесского районного управления полиции № 2 и спасатели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По непроверенной информации из одесских медиа в микроавтобусе ехали сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области.

5 человек доставлены с разными телесными повреждениями в больницу Беляевки, двое в тяжелом состоянии. Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком.

“Одесская Жизнь” сообщала недано подробности ДТП, в котором погибли трое сотрудников уголовного розыска.

Ранее сообщалось о ДТП в Черноморске, в котором несовершеннолетний парень разбил шесть автомобилей.

Фото Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить