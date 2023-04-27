На севере Одесской области хоронят сразу двоих погибших на фронте бойцов

Ивана Матвиенко, погибшего в бою под Бахмутом Донецкой оласти с российскими оккупантами, проводила в последний путь Любашевская громада Одесской области. Также в Любашевской громаде похоронят Валентина Пеку, погибшего 20 апреля под городом Кременная Луганской области.

Об этом сообщили на официальной страничке Любашевской громады в фейсбуке.

Как сообщили сотрудники Любашевского поселкового совета, 33-летний Иван Матвиенко погиб 19 апреля возле населенного пункта Григоровка Бахмутского района. Погибшего воина похоронили в его родном селе Демидово. Попрощаться с земляком пришло несколько сотен жителей Демидово.

Еще один житель Любашевской громады — Валентин Пеку — погиб 20 апреля под Кременной Северодонецкого района. Валентин Пеку — житель села Кричунове, ему было 43 года. Прощание с бойцом ВСУ состоится 28 апреля в 12:00 в селе Кричуново по улице Шевченко, 8.

Читайте также:

Фото: страничка Любашевской территориальной громады в фейсбуке