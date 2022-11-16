В Белгород-Днестровском заменили постаменты на въезде: теперь они на украинском

Руководство Аккермана выполнило требование закона о том, что дорожные указатели должны быть на государственном языке

Ранее, как писала «Одесская Жизнь», в представительстве языкового омбудсмена на Юге Украины обратились к мэрии Белгород-Днестровского, чтобы там исправили знаки на въезде в город: перевели его название с русского на украинский.

И вот сегодня, 16 ноября, в Белгороде-Днестровском заменили русскоязычный постамент на въезде в город.

Сообщила об этом депутат Белгород-Днестровского городского совета Оксана Соколенко.

Отметим, что мэра Виталия Граждана попросили заменить российский указатель на въезде в город 16 сентября, потому что это противоречило действующему законодательству. Городским властям понадобилось для этого два месяца.

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Фото: Оксана Соколенко