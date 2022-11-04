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Перестал ходить катер между Овидиополем и Белгород-Днестровским

Перестал ходить катер между Овидиополем и Белгород-Днестровским

Отмену рейсов объяснили окончанием сезона и обещают их возобновить уже в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении Белгород-Днестровского городского совета.

В информации сказано, что водные пассажирские перевозки по маршруту г. Белгород-Днестровский-г. Овидиополь завершены.

Компания-перевозчик сообщила о завершившем сезоне:

«Война с россией внесла весомые коррективы в нашу жизнь, однако нами были организованы качественные, комфортные, а главное безопасные водные пассажирские перевозки для каждого. Спасибо всем, кто воспользовался нашими услугами в этом сезоне. Будем с нетерпением ждать Вас в следующем году!».

Теплоход на подводных крыльях начал курсировать между городами 12 августа. Стоимость проезда составляла 100 гривен в одну сторону. Он выходил на воду при соответствующих погодных условиях. Катер ходил со вторника по воскресенье.

Катер «Белгород-Днестровский – Овидиополь»

Ранее сообщалось, что Овидиополь и Белгород-Днестровский свяжет пассажирский катер.

Фото Белгород-Днестровского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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