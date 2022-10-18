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Мэра Аккермана заковали в наручники под столом: он заявил, что его побили (видео)

Мэра Аккермана заковали в наручники под столом: он заявил, что его побили (видео)

Сегодня, 18 октября, в мэрии Белгород-Днестровского прошли обыски. Проводили их сотрудники СБУ и прокуратура. При этом городской голова города Виталий Граждан заявил, что был избит спецназовцами.

Об этом стало известно из заявлений самого мэра и распространенной в социальных сетях видеозаписи.

На ролике видно, что Виталий Граждан лежит под столом, его руки в наручниках. При этом мэр Аккермана заявляет, что был избит, после чего съемка, по указанию присутствующего в кабинете человека в форме, прекращается.

О произошедшем известно только со слов городского головы Белгород-Днестровского. СБУ и прокуратура случившиеся не комментируют.

Виталий Граждан позже рассказал, что ничего противозаконного при обыске не обнаружили. Сам он отправился в больницу зафиксировать следы побоев.

Уже в лечебном учреждении мэр Белгород-Днестровского обвинил главу Одесской ОВА Максима Марченко в давлении с целью того, что Виталий Граждан добровольно ушел со своей должности.

Что касается обвинений, которые предъявили Граждану, то перед обыском, по его словам, речь шла о «Нарушении правил и обычаев ведения войны». Но официально такие обвинения предъявлены не были. Зато прокуратура обвинила Виталия Граждана в нанесении легких телесных повреждений председателю Белгород-Днестровского райсовета Григорию Мельниченко.

О драке двух чиновников «Одесская жизнь» рассказывала ранее.

Отметим, что Григорий Мельниченко приходится зятем бывшему губернатору Одесской области Сергею Гриневецкому.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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