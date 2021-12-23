В Белгород-Днестровском брат взорвал сестру

Дети были дома одни и топили печь. Когда 14-летняя девочка открыла дверку топки, ее 9-тилетний брат бросил внутрь аэрозольный баллончик. Раздался взрыв и девочка получила ожоги лица и рук.

В Одесской области девочка получила травмы после взрыва в печи

Об инциденте с детьми сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

По информации правоохранителей, потерпевшая отворила дверцу печи, а ее 9-летний брат бросил внутрь аэрозольный баллон, в результате чего произошел взрыв. Девочка получила ожоги лица и рук, ее госпитализировали.

В этот момент в комнате находились еще двое детей. К счастью, они не пострадали.

Сведения о происшествии зарегистрированы в установленном законом порядке. Но в полиции еще не определились как квалифицировать случившееся с точки зрения права.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Белгород-Днестровскую службу спасения поступило сообщение о том, что в Аккермансокой крепости мужчина упал с внешней стены в ров, и нуждается в помощи.

Добраться до пострадавшего мешала буйная растительность.

Сотрудникам ГСЧС пришлось собственноручно расчищали дорогу, для того чтобы пожарный автомобиль быстрее добрался к пострадавшему.

Когда им это удалось, пострадавшего положили на носилки, зафиксировали тело и оказали первую помощь.

Также сообщалось, что после победного боя с Ричардом Комми боксер из Одесской области Василий Ломаченко угодил в скандал, когда накинул на себя флаг родного Белгород-Днестровского (Аккермана). Это не понравилось многим болельщикам. Они посчитали, что спортсмен должен был взять флаг Украины.

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Фото 24tv.ua