В Белгород-Днестровском мужчина упал с крепостной стены в ров

13 августа В Белгород-Днестровскую службу спасения поступило сообщение о том, что в Аккермансокой крепости мужчина упал с внешней стены в ров, и нуждается в помощи.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС В Одесской области, спасатели сразу же на спецтранспорте спустились к лиману.

Добраться до пострадавшего мешала буйная растительность.

Сотрудникам ГСЧС пришлось собственноручно расчищали дорогу, для того чтобы пожарный автомобиль быстрее добрался к пострадавшему.

Когда им это удалось, пострадавшего положили на носилки, зафиксировали тело и оказали первую помощь.

Потом мужчину на пожарном автомобиле вывезли из рва и передали сотрудникам скорой помощи, которые и доставили его в больницу.

В местных пабликах появилась информация, что мужчина упал не случайно. Перед этим он жаловался близким, что устал жить.

По предварительной информации госпитализировали его с травмой позвоночника.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС В Одесской области