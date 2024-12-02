В Аркадии парень обматерил парковщика и вырвал шлагбаум

Как сообщили в полиции Одесской области, инцидент произошел на прошлой неделе вечером.

Полицейские установили, что молодой человек заехал на «ВАЗе» на платную парковку торгового центра, получив соответствующий чек со временем заезда и стоимостью парковки. При выезде водитель не вернул его парковщику и не заплатил деньги, вместо этого разразился нецензурной руганью в адрес парковщика. Затем вышел из машины, оторвал стрелу шлагбаума и уехал.

Парковщик сообщил в полицию. В тот же вечер полицейские установили и разыскали хулигана — им оказался гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Одессе.

Своими действиями молодой человек нанес ущерб владельцу парковки на сумму более 90 тысяч гривен.

Правонарушителю сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном с особой дерзостью по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, суд «наказал» чиновницу Одесской облгосадминистрации Наталью Смертенюк, которая обложила матом и избила водителя маршрутки.

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