В админзданиях по всей Украине искали взрывчатку: поступило более 2 тысяч вызовов

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В понедельник по всем регионам государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступили анонимные письма о минировании.

В Нацполиции установили, что подавляющее их большинство поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий.

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«Такие сообщения — это почерк российских спецслужб, которыми они ведут против Украины гибридную войну, пытаясь вызвать массовую панику и истощить систему государственных и правоохранительных органов», — отмечают правоохранители.

Впрочем, еще в 2022 году в Национальной полиции Украины разработан и утвержден «Алгоритм реагирования органов и подразделений полиции на массовые сообщения об угрозе взрыва», которым существенно повышена роль оперативной составляющей, в т. ч. применение подразделений киберполиции и криминального анализа, при отработке таких сообщений.

По факту за заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан возбуждены уголовные производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские напоминают, что за ложное сообщение о «минировании» предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 8 лет.