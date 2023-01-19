День АР Крым в Одессе: как попасть на интересные выставку, встречу и лекцию

Одесские библиотеки избавятся от русских книг? Вот уже почти четверть века ежегодно 30 сентября отмечается Всеукраинский день библиотек. Несмотря на то, что сейчас всем доступны электронные и интернет-издания, традиционные библиотеки с бумажными книгами по-прежнему пользуются популярностью у одесситов. Однако в условиях военного времени для таких библиотек многое изменилось: появились новые рекомендации по наполнению фондов и продвижению украинской литературы, а также особые требования к изданиям на русском языке. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе презентуют выставку в честь 150-летия легендарной Соломии Крушельницкой В четверг, 22 сентября 2022 года, в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) состоится презентация книжно-иллюстративной выставки «Золотой голос Украины», посвященной 150-летию со дня рождения известной оперной певицы, педагога, музыкально-общественной деятельницы Соломии Крушельницкой (1872-1952).

Анонс мероприятия опубликован на странице ОННБ в Facebook. ПОДРОБНЕЕ