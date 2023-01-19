День АР Крым в Одессе: как попасть на интересные выставку, встречу и лекцию

Все три мероприятия пройдут в Одесская областная универсальная научная библиотека им. М.Грушевского
Организует их отдел социокультурной деятельности ООУНБ им. М.С. Грушевского
Девиз этого дня: «Мы вместе. Мы сможем» 💙💛
Итак, в День Автономной Республики Крым можно будет:
🔹встретиться с главой ОО «Крымские татары Одесщины» Февзи Мамутовым
🔸послушать исторический экскурс о Крыме от ученого, д.и.н. Александра Музычко
🔹и осмотреть тематическую книжную выставку с библиотекарем, историком Ксенией Сорокиной
Начало мероприятий 20 января в 15:00. Уже традиционно – в Библиотеке Грушевского.
Адрес: Одесса, улица Троицкая, 49/51