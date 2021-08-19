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Уже сегодня у Воронцовской колоннады пройдет грандиозный open-air концерт «Музыка у моря»

Уже сегодня у Воронцовской колоннады пройдет грандиозный open-air концерт «Музыка у моря»

Сегодня, 19 августа, там будут играть президент Оdessa Сlassics Алексей Ботвинов и Национальный Одесский Филармонический Оркестр под управлением любимого дирижера одесситов Хобарта Эрла.

Концерт состоится сегодня вечером, 19 августа, в 20.00. Место проведения: г. Одесса, Приморский бульвар, Воронцовская колонада.

А 29 августа пройдет еще один open-air, организованный Алексеем Ботвиновым: “Музыка в крепости”. Место проведения: Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость, город Белгород-Днестровский, Одесская область.

Президент Odessa Classics Алексей Ботвинов считает, что что необходимо популяризировать  классическую музыку и для этого привлекать максимально широкую аудиторию, прежде всего молодёжь. Для этого он организовал много проектов, такие как open-air концерты и фестиваль Odessa Classics.

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Фото Мистецтво.in.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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