Пианист Алексей Ботвинов стал «Гордостью Одессы»

Награду пианисту вручил одесский дирижер Игорь Шаврук на торжественной церемонии в честь вручения премии «Народное признание. Одессит года».

По словам Ботвинова, признание от родного города для него особенно важно и дорого.

«Ведь, по сути, вся моя деятельность как артиста состоит в прославлении Одессы и продвижении ее легендарных музыкальных и культурных традиций в мире. И главное дело моих прошедших 6 лет – фестиваль Odessa Classics – задумывался с целью вернуть Одессу и страну на европейскую фестивальную карту», – написал он в Facebook.

Ранее Алексей Ботвинов стал Кавалером ордена Звезды Италии за вклад в поддержку культурного сотрудничества Италии и Украины, фестиваль Odessa Classics и серию концертов в Миланском театре Ла Скала.

Премия «Народное признание» – «Одессит года» 2020 года – 20-я, юбилейная. Ее основал в 2001 году «Южноукраинский Медиа Холдинг». Ежегодно в декабре одесситы традиционно называют имена тех, кто особо отличился в течение прошедшего года, – руководителей предприятий и мэров городов, врачей и учителей, бизнесменов и банкиров, общественных деятелей и политиков, военных и спортсменов, деятелей культуры и искусства.

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