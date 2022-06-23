Одесскую область и Николаев снова атаковали ракетами

Оборона Одессы: на Змеином уничтожен еще один «Панцирь», сбиты 2 ракеты ВСУ продолжают успешно выполнять задачи по защите Одесского региона. Вчера были сбиты 2 крылатых ракеты. Также продолжается очистка острова Змеиный от оккупантов. При этом минная и ракетная опасность остаются очень высокими. ПОДРОБНЕЕ

Поможем, чем сможем: Как Одесса помогает Николаеву с водой Подходит к концу четвертый месяц войны. Сейчас особенно тяжело приходится областям, оказавшимся на линии фронта, например, Николаеву, который требует особенной поддержки не только от государства, но и обычных людей.

Николаев и Николаевская область находятся под постоянным вражеским прицелом – их практически ежедневно обстреливают крылатыми ракетами. При этом регион граничит с временно оккупированным Херсоном, и именно благодаря соседу Одесса все еще может продолжать нормальную жизнь. ПОДРОБНЕЕ