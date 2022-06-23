Одесскую область и Николаев снова атаковали ракетами

Сегодня, в четверг, 23 июня 2022 года, рашисты снова атаковали ракетами город Николаев и Одесскую область.
По информации Оперативного командования «Юг», Николаев атакован тремя крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонщины. В результате пострадала производственная и социальная инфраструктура города, есть раненый. Подробности уточняются.
По Одесской области ударили еще две крылатые ракеты – обе были успешно сбиты силами противовоздушной обороны.
Напомним, в среду, 22 июня, рашисты нанесли массированный ракетный удар по Николаеву и Николаевской области. В город прилетело сразу семь крылатых ракет.
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