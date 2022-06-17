Рашисты ударили ракетами по Николаеву – есть погибшие и раненые (фото, видео)

Сегодня утром, 17 июня 2022 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по городу Николаеву. Удар пришелся по спальному району. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе ребенок.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в настоящее время известно о двух погибших и 20 раненых.

В свою очередь в управлении ГСЧС в Николаевской области проинформировали, что в результате ракетного удара повреждены 5 жилых домов – выбиты окна, оконные стекла, разрушены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

Спасатели ликвидировали пожары и спасли пострадавших.

По данным ГСЧС, в результате обстрела погиб один мужчина и еще один человек. 20 человек пострадали, из них как минимум 16 госпитализировали.

Также подразделения ГСЧС работали на месте пожара, возникшего на одном из объектов инфраструктуры в результате обстрела.