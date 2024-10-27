Новости Одессы и Одесской области

Утро туманное: прогноз погоды в Одессе на 28 октября

Утро туманное: прогноз погоды в Одессе на 28 октября

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в понедельник, 28 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ночью и утром ожидается туман. Видимость во время тумана составит 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 28 октября

По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе малооблачно. Без осадков.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 16-18°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 28 октября

По Одесской области завтра малооблачно. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 15-20°С.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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