Ранок туманний: прогноз погоди в Одесі на 28 жовтня

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає: завтра, у понеділок, 28 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області вночі та вранці очікується туман. Видимість під час туману складе 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі на 28 жовтня
За прогнозами синоптиків, завтра в Одесі малохмарно. Без опадів.
Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 16-18°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 28 жовтня
По Одеській області завтра малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 15-20°С.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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