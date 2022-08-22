Утро 22 августа в Одессе: ракетная угроза и 14 русских кораблей

Ночь на понедельник, 22 августа 2022 года, прошла в Одессе и области спокойно и полностью под контролем сил обороны, продолжающих выполнять боевые задания и тренирующихся и днем и ночью. Об этом сообщил сегодня утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

При этом спикер ОВА в который раз напоминает: не следует забывать о большой вероятности нанесения ракетных ударов – враг пытается атаковать нас как с Черного моря, так и с территории временно оккупированного Крыма. Также может активно действовать вражеская авиация.

К сожалению, говорит Братчук, в Черном море пребывает группировка черноморского флота рф в количестве до 14 кораблей и катеров. В их числе – и ракетоносцы, несущие на борту ракеты морского базирования типа «Калибр» – их количество на сегодняшний день увеличилось до 5 штук.

Не стоит забывать и о том, что в море сейчас дрейфуют мины.

Также Братчук прокомментировал информацию о том, что эта неделя будет для украинцев тяжелой:

«Говорят, тяжелая неделя… Не намного тяжелее, чем она была 24 февраля нынешнего года. А День независимости, день обновления нашей государственной независимости, мы все равно отпразднуем. В душе, в сердце. Так это наш украинский праздник. И сегодня история современности пишется на украинском языке»,

– подытожил он.

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